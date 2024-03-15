Από το Μύλο του Παππά δόθηκε η εκκίνηση των τριήμερων αποκριάτικων δρώμενων στη Λάρισα με παραδοσιακή μουσική, χορό αλλά και αναβίωση του εθίμου «νύφες».

Από τις 3 το μεσημέρι η Φιλαρμονική Ορχήστρα και η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο του Μύλου προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να κουνηθούν σε καρναβαλίστικους ρυθμούς.

Αργότερα, στις 6 το απόγευμα «Μπουλούκι» καρναβαλιστών ξεκίνησε από το σημείο για το εμπορικό κέντρο της πόλης, συνοδεία παραδοσιακών οργάνων. Μια μοναδική ατμόσφαιρα στα πρότυπα παλιότερων λαϊκών εθίμων, που συμβάλει στη νέα αντίληψη του εορτασμού της Αποκριάς στη Λάρισα.

Το σημερινό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την αποκριάτικη γιορτή με «βασίλισσα» την κρέπα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας.

Εκεί, όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Θωμάς Ρετσιάνης «θα έχουμε μια ιδιάζουσα σύμπραξης μιας ελληνικής και γαλλικής παράδοσης. Η νύφη εκτός από τοπικά εδέσματα θα δοκιμάσει και μία κρέπα στο τέλος».

