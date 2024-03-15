Αναφορές για περιστατικό στα Ίμια μεταξύ σκάφους του λιμενικού και τουρκικής ακταιωρού κάνουν τουρκικά ΜΜΕ, με πηγές του λιμενικού πάντως να υποβαθμίζουν το συμβάν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος του λιμενικού προσέγγισε το τουρκικό σκάφος και του ζήτησε να αποχωρήσει. Λίγα λεπτά αργότερα, η τουρκική ακταιωρός αποχώρησε από τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας.
