Αποκαλυπτικούς διαλόγους της οργάνωσης που είχε κλέψει περισσότερα από 40 αυτοκίνητα και δυο μοτοσικλέτες στην Αττική φέρνει στο φως το skai.gr. Εκτός των ανταλλακτικών που όπως λένε πρέπει να παραδώσουν, μιλούν και για μοτοσικλέτες που διατηρούν σε αποθήκη και πρέπει «να ξεφορτωθούν».



Σε άλλη συνομιλία μιλάνε για χρήματα.

Πηγή: skai.gr

Πριν από λίγο οι πέντε από τους έξι συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ανάμεσα τους και ο ηθοποιός που έπαιζε σε γνωστή σειρά. - Έλα ρε μανάρι- Με τα ραμ και το φιατ του στραπατσαρισμένου τι θα κάνεις;- Δε νομίζω να τα θέλουμε- εντάξει- να σου πω- λέγε- Εγώ είμαι γυρισμό. Έχει βγει τίποτα από το άλλο το μπορντο;;- τι ώρα έρχεσαι- Ε;- Τι ώρα έρχεσαι ρε;;- Εγώ σε μισή ώρα το πολύ είμαι εκεί. Φιλαδέλφεια έχω φτάσει.- Ε εντάξει άντε έλα από εδώ και…- Το άλλο είμαι έτοιμο δλδ Ε;;- Ναι μωρέ.- βάλε τον άλλον να βάλει έναν ιμάντα να το φορτώσω κατευθείαν. Να προλάβουμε να πληρωθούμε και απ τα δυο- Έλα, γεια.- Έλα.-Καλά θα σου ρθω εγώ από κει πέρα, σήμερα, αύριο, γιατί έχω φορτωμένες κάτι μηχανούλες.-Ωραία ότι θες-Να φύγουν από την αποθήκη-ωραία- Και είναι όλες καλές μαλακα.Αμαρτια από τον Θεό.- Σώπα ρε- Ναι αλλά δεν γίνεται …- Και γιατί δεν τις ποντάρεις ρε μα…α;- Δεν έχω νούμερα ρε μα…α, δεν έχω να τις κολλήσω κάτι να…- Αααα- Και εχω, και αρχίζω και φοβάμαι να πούμε οχι τίποτα άλλο, τα έχουνε γαμησει όλα.- Κατάλαβα.- τα έχουνε γαμησει όλα- εντάξει- λοιπόν έχω ρίξει και κάτι αλλά πάνω τώρα , να βγάλουμε τις μηχανές…-Συνεννοούνται .Ένα χιλιάρικο παίρνουμε. Γι αυτό το αυτοκίνητο.-(ακατάληπτο) οκτώ κατοστάρικα;-οκτώ παίρνουμε κόψιμο.- εφτά παίρνουμε κόψιμο. Σε τέτοια αυτοκίνητα-Ααααα. Πες μου τι να του πάρουμε.-Δεν ξέρω-Θα τον γα…ω μα…α-Κανένα οκτακοσάρι θα του πάρουμε. Χίλια έπρεπε να του παίρνω κανονικά. Του Ντάνυ λέω-Ε ένα οκτακοσάρι.Αφού είναι καλυμμένος, τα πατάει, τα πετάει. Γιατί δεν έρχεται να βοηθήσει ;;-Έρχεται δεν έρχεται τα νούμερα είναι αυτά φίλε. Είναι αυτοκίνητο πολυτελείας, τέλος. Τέλος.

