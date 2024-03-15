DEFEA Conference: Άμυνα, Ασφάλεια και Αμυντική Βιομηχανία στο επίκεντρο

Η Άμυνα, η Ασφάλεια και η Αμυντική Βιομηχανία θα βρεθούν στο επίκεντρο του συνεδρίου DEFEA Conference – Current strategies for a challenging world που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2024 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στον απόηχο των στρατηγικών αποφάσεων της Κομισιόν για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας και εν μέσω ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος που αυξάνουν διεθνώς τη ζήτηση για οπλικά συστήματα και πυρομαχικά, η συζήτηση για την αμυντική βιομηχανία, τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την καινοτομία στα αμυντικά συστήματα γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ.

Το συνέδριο DEFEA Conference – Current strategies for a challenging world, αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου φόρουμ για την Άμυνα, την Ασφάλεια και την Αμυντική Βιομηχανία από τη διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας DEFEA που στόχο έχει την αποτύπωση καλών πρακτικών που οδηγούν στη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας καθώς και την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας. Οι συζητήσεις γύρω από βασικούς άξονες όπως, η Έρευνα, η Καινοτομία, η Αμυντική Τεχνολογία και η Αμυντική Βιομηχανία θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή σημαντικών πολιτικών και θεσμικών παραγόντων, ακαδημαϊκών, policy makers και industry leaders από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας θα απευθύνει ομιλία στην έναρξη του συνεδρίου, ενώ, μεταξύ άλλων, το «παρών» θα δώσουν, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, ο Σύμβουλος Ασφαλείας του πρωθυπουργού κος Θάνος Ντόκος και ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ κος Αναστάσιος Ροζολής.

Η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ θα εκπροσωπηθούν σε υψηλό επίπεδο από τη Γενική Διευθύντρια DEFIS (Defence Industry and Space) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Αικατερίνη Καββαδά και τον Pr. Deeph Chana Διευθύνων Σύμβουλο του ΝΑΤΟ/DIANA.

Στο πλαίσιο του DEFEA Conference – Current strategies for a challenging world και στη θεματική που αφορά στην Έρευνα και την Καινοτομία, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις εκπροσώπων αμυντικών φορέων καινοτομίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες (DEVCOM), τη Γαλλία (Agence de l’innovation de défense), το Ισραήλ (Directorate of Defense Research & Development) αλλά και από τον ελληνικό φορέα Defense EduNet Cluster.

Στον τομέα της Αμυντικής Τεχνολογίας, αναμένεται να ξεχωρίσει η συζήτηση με εκπροσώπους του EDA (European Defense Agency), του ASD (Aerospace & Defense Industries Association of Europe) και του JRC (Joint Research Center, EU Commission), ενώ, ομιλίες θα πραγματοποιήσουν εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) καθώς και του GAMI (General Authority for Military Industries) της Σαουδικής Αραβίας.

Τέλος, στην ενότητα της Αμυντικής Βιομηχανίας, τον λόγο θα έχουν εκπρόσωποι από βιομηχανικούς συνδέσμους και φορείς της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Το συνέδριο διοργανώνουν η εταιρεία οργάνωσης εκθέσεων ROTA ΑΕ με τη συνεργασία του ΣΕΚΠΥ και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.