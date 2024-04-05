Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε η γυναίκα που απείλησε 47χρονο με ψαλίδι

Ποινή φυλάκισης έντεκα μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στη γυναίκα που κατηγορείται ότι απείλησε με ψαλίδι και ένα κομμάτι γυαλί τον συγκάτοικο της και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι που διέμεναν στο Καλοχώρι.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο και τον άντρα για απλή σωματική βλάβη και του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός μήνα, με δυνατότητα αναστολής στην έφεση.

Σημειώνεται ότι και οι δύο κατηγορούμενοι είναι άστεγοι και χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης, μετά από έναν έντονο καβγά που έχει η 53χρονη γυναίκα με τον 47χρονο άντρα μέσα στο σπίτι συγγενικού προσώπου που έμειναν εκείνο το βράδυ, καθώς και οι δύο είναι άστεγοι.

Κάποια στιγμή η γυναίκα πήρε ένα κομμάτι γυαλί και ένα ψαλίδι και απείλησε τον άντρα που ξάπλωνε στο κρεβάτι, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα έβαλε φωτιά και έκαψε το σπίτι.



Πηγή: skai.gr

