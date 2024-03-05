Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γεωργιάδης για απογευματινά χειρουργεία: Δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε οι μεταμοσχεύσεις ούτε επείγοντα περιστατικά

Ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στα social media προχώρησε σε ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με τα απογευματινά χειρουργεία

Γεωργιάδης

Σε διευκρινήσεις σχετικά με το τι αναφέρει η ΚΥΑ για τα απογευματινά χειρουργεία, προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μέσα από δημοσίευση του στα κοινωνικά δίκτυα, μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν.

Όπως επισημαίνει στην απογευματινή λειτουργία δε συμπεριλαμβάνονται ούτε οι μεταμοσχεύσεις ούτε επείγοντα περιστατικά.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Στην Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνονται όλοι οι κωδικοί Drg των επεμβατικών πράξεων των νοσοκομείων. Στην απογευματινή λειτουργία όμως διενεργούνται επεμβάσεις για ψυχρά – τακτικά περιστατικά κατόπιν εγκρίσεως της επιτροπής χειρουργείου των νοσοκομείων. Δε συμπεριλαμβάνονται ούτε οι μεταμοσχεύσεις ούτε επείγοντα περιστατικά. Μην προσπαθούν κάποιοι να δημιουργούν εντυπώσεις απλά και μόνον διότι αντιδρούν στην Μεταρρύθμιση. Τα Απογευματινά Χειρουργεία θα πάνε πολύ καλά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΚΥΑ Άδωνις Γεωργιάδης Απογευματινά Χειρουργεία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark