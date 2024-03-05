Γεωργιάδης για απογευματινά χειρουργεία: Δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε οι μεταμοσχεύσεις ούτε επείγοντα περιστατικά

Σε διευκρινήσεις σχετικά με το τι αναφέρει η ΚΥΑ για τα απογευματινά χειρουργεία, προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μέσα από δημοσίευση του στα κοινωνικά δίκτυα, μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν.

Όπως επισημαίνει στην απογευματινή λειτουργία δε συμπεριλαμβάνονται ούτε οι μεταμοσχεύσεις ούτε επείγοντα περιστατικά.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Στην Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνονται όλοι οι κωδικοί Drg των επεμβατικών πράξεων των νοσοκομείων. Στην απογευματινή λειτουργία όμως διενεργούνται επεμβάσεις για ψυχρά – τακτικά περιστατικά κατόπιν εγκρίσεως της επιτροπής χειρουργείου των νοσοκομείων. Δε συμπεριλαμβάνονται ούτε οι μεταμοσχεύσεις ούτε επείγοντα περιστατικά. Μην προσπαθούν κάποιοι να δημιουργούν εντυπώσεις απλά και μόνον διότι αντιδρούν στην Μεταρρύθμιση. Τα Απογευματινά Χειρουργεία θα πάνε πολύ καλά».

Πηγή: skai.gr

