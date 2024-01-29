Μια απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη. Ένας άνδρας ζούσε για μέρες μέσα σε διαμέρισμα με τη νεκρή αδελφή του στην περιοχή της Αγίου Δημητρίου.

Η τραγωδία άρχισε να αποκαλύπτεται λίγο πριν τις 15:00, όταν κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την Αστυνομία για ένα άνδρα που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι στον δρόμο. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου μετέβησαν άμεσα στο σημείο, ενώ σημειώνεται πως για το άτομο υπήρχε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό σε ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο αρχικά αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους αστυνομικούς. Τελικά μετά από ώρα, αποφάσισε να επιτρέψει στους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμά του.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του thestival.gr, όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Εντόπισαν τη νεκρή αδερφή του άνδρα σκεπασμένη με κουβέρτες και σεντόνια. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η γυναίκα είχε φύγει από τη ζωή εδώ και αρκετές μέρες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης αλλά και ιατροδικαστής. Προς το παρόν όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας. Ο αδερφός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.