Σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας αναφέρεται ότι «η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που είχε διαταχθεί για το περιστατικό της εορτής των Χριστουγέννων στο ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» κατέληξε στην απαλλαγή πάσης ευθύνης από τη Διοικήτρια κυρία Ελπινίκη Ταβιανάτου, καθώς όπως απέδειξαν οι μαρτυρίες όλων των εμπλεκομένων προσώπων, η εορτή αυτή γίνεται σε ετήσια βάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον ίδιο συγκεκριμένο χώρο».

Επίσης, στο πόρισμα σημειώνεται ότι «οι ασθενείς δεν περνούσαν από το χώρο της εκδήλωσης κατόπιν συγκεκριμένων οδηγιών της Διοικήσεως, αλλά και ο συγκεκριμένος ασθενής, το φορείο του οποίου φαίνεται στο βίντεο να περνάει, πέρασε με δική του επιθυμία και ως χάρη που ο ίδιος ζήτησε και μάλιστα, μετά από λίγη ώρα έλαβε και εξιτήριο.

Κατά συνέπεια, ουδέν θέμα υπάρχει ως προς αυτό το περιστατικό για τη Διοίκηση του ΓΝΑ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ'».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας:

Ανακοίνωση για το πόρισμα της ΕΔΕ στη Διοίκηση του ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»

Την 20-12-2023, ημέρα μικρής εφημερίας (από 08.00 έως 14.00) και ώρα 12.00 μ.μ., διοργανώθηκε στο ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ εορταστική εκδήλωση για τα Χριστούγεννα απευθυνόμενη στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς αυτών. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Κεντρική Είσοδο του Νοσοκομείου με συμμετοχή του κάθε είδους προσωπικού του και της Διοικήτριας αυτού και περιελάμβανε ομιλία του ιερέα Ρουσάκη για το Πνεύμα των Χριστουγέννων, μικρή ομιλία και ευχές από μέλη της Διοίκησης του Νοσοκομείου (τον Πρόεδρο ΔΣ κ. Μπαζίγο, τη Διοικήτρια κ. Ταβιανάτου και την Αναπληρώτρια Διοικήτρια κ. Κανέλου), Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, λοιπά άσματα αντίστοιχου περιεχομένου και προς το τέλος χορευτικά άσματα συνοδεία δύο κιθάρων.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών είχαν δοθεί οδηγίες από τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κάθε τυχόν αναγκαία μεταφορά/μετακίνηση αυτών να διενεργηθεί από εναλλακτικές διαδρομές από τον ανωτέρω χώρο.

Εξετασθείσα ασθενής στις 20-12-2023 στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα εξέφρασε την επιθυμία, κατά την μεταφορά της στο θάλαμο νοσηλείας της, να μεταβεί στο χώρο της εκδήλωσης για λόγους ψυχολογικής υποστήριξης, οπότε με τη συνδρομή προσωπικού του Νοσοκομείου διήλθε του ανωτέρω χώρου άνευ παραμονής της εκεί. Το ανωτέρω γεγονός (διέλευση ασθενούς με φορείο από το χώρο της εορταστικής εκδήλωσης), όπως και η λοιπή τελετή, κατεγράφη δια κινητού τηλεφώνου από παριστάμενο στο χώρο φυσικό πρόσωπο (τα στοιχεία του οποίου δεν κατέστησαν γνωστά) και το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο.

Ως εκ τούτου, η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που είχε διαταχθεί για το περιστατικό της εορτής των Χριστουγέννων στο ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» κατέληξε στην απαλλαγή πάσης ευθύνης από τη Διοικήτρια κυρία Ελπινίκη Ταβιανάτου, καθώς όπως απέδειξαν οι μαρτυρίες όλων των εμπλεκομένων προσώπων, η εορτή αυτή γίνεται σε ετήσια βάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον ίδιο συγκεκριμένο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι ασθενείς δεν περνούσαν από το χώρο της εκδήλωσης κατόπιν συγκεκριμένων οδηγιών της Διοικήσεως, αλλά και ο συγκεκριμένος ασθενής, το φορείο του οποίου φαίνεται στο βίντεο να περνάει, πέρασε με δική του επιθυμία και ως χάρη που ο ίδιος ζήτησε και μάλιστα, μετά από λίγη ώρα έλαβε και εξιτήριο.

Κατά συνέπεια, ουδέν θέμα υπάρχει ως προς αυτό το περιστατικό για τη Διοίκηση του ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.