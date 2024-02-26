Απεργία ΤΑΞΙ στην Αθήνα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη

Αύριο 27 Φεβρουαρίου 2024 και περί ώρα 10:30, οδηγοί ΤΑΞΙ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση και στη συνέχεια πορεία – διαμαρτυρία με κατεύθυνση το Υπουργείο Μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει μέτρα αποσυμφόρησης της κίνησης πραγματοποιώντας εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας, όπου είναι απαραίτητες, κατά το μήκος της διαδρομής.

Ειδικότερα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την οδό Σπύρου Πάτση, όπου θα συγκεντρωθούν τα ΤΑΞΙ, και στη συνέχεια διαδοχικές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στο δρομολόγιο μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, Πλατεία Καραϊσκάκη, Μάρνη, Πατησίων, Λεωφόρου Αλεξάνδρας καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων, μέχρι το Υπουργείο Μεταφορών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση της κινητοποίησης.

Σε περίπτωση εφαρμογής επιπλέον κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

