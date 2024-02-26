Oι αγρότες με τα τρακτέρ στο κέντρο των Τρικάλων

Mε τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο των Τρικάλων λίγο νωρίτερα οι αγρότες.
Οι αγρότες κινήθηκαν από τον περιφερειακό Ιωαννίνων – Κονδύλη – κεντρική πλατεία.
Εν συνεχεία επέστρεψαν στον κόμβο στον οποίον και ξεκίνησαν αποκλεισμό από τις 18:00.
O αποκλεισμός θα διαρκέσει έως 20.00 μ.μ.
Σήμερα το πρωί έχει γίνει επίδοση των αιτημάτων των αγροτών στους Τρικαλινούς υπουργούς και σε όλους τους βουλευτές του Νομού.
Πηγή: skai.gr
