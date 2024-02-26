Λογαριασμός
Oι αγρότες με τα τρακτέρ στο κέντρο των Τρικάλων- Δείτε βίντεο

Οι αγρότες κινήθηκαν από τον περιφερειακό Ιωαννίνων – Κονδύλη – κεντρική πλατεία.

Oι αγρότες με τα τρακτέρ στο κέντρο των Τρικάλων

Mε τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο των Τρικάλων λίγο νωρίτερα οι αγρότες.

υ54υ54

 Οι αγρότες κινήθηκαν από τον περιφερειακό Ιωαννίνων –  Κονδύλη – κεντρική πλατεία.

Εν συνεχεία επέστρεψαν στον κόμβο στον οποίον και ξεκίνησαν αποκλεισμό από τις 18:00.

O αποκλεισμός θα διαρκέσει έως 20.00 μ.μ.

Σήμερα το πρωί έχει γίνει επίδοση των αιτημάτων των αγροτών στους Τρικαλινούς υπουργούς και σε όλους τους βουλευτές του Νομού.

