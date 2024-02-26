Oι αγρότες με τα τρακτέρ στο κέντρο των Τρικάλων

Mε τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο των Τρικάλων λίγο νωρίτερα οι αγρότες.

Οι αγρότες κινήθηκαν από τον περιφερειακό Ιωαννίνων – Κονδύλη – κεντρική πλατεία.

Εν συνεχεία επέστρεψαν στον κόμβο στον οποίον και ξεκίνησαν αποκλεισμό από τις 18:00.

O αποκλεισμός θα διαρκέσει έως 20.00 μ.μ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σήμερα το πρωί έχει γίνει επίδοση των αιτημάτων των αγροτών στους Τρικαλινούς υπουργούς και σε όλους τους βουλευτές του Νομού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.