Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από σήμερα το μεσημέρι καταβάλλονται οι αποζημιώσεις στους αγρότες που πληγήκαν από τα καιρικά φαινόμενα 2023.

Συνολικά 70εκ. θα λάβουν οι δικαιούχοι των οποίων οι καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου υπέστησαν ζημίες κατά το προηγούμενο έτος. Ήταν μία ενέργεια που είχαν εξαγγείλει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης και πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α, Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

