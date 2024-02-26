Παραβατικότητα ανηλίκων: Oι ειδικές δράσεις της ΕΛΑΣ σε Αθήνα και Πειραιά

Ειδικές δράσεις για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την Αστυνομία σε περιοχές της Αττικής και του Πειραιά, απογευματινές και βραδινές ώρες κατά το τριήμερο 23 έως 25 Φεβρουαρίου 2024.

Οι δράσεις αναπτύχθηκαν με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιανατολικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 771-έλεγχοι από τους αστυνομικούς των παραπάνω υπηρεσιών στους τομείς ευθύνης τους, σε σημεία όπου συγκεντρώνονται ανήλικοι και σημειώνονται περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας.

Σκοπός των δράσεων είναι η συλλογή περαιτέρω στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων εμπλεκόμενων στα ανωτέρω περιστατικά, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης και διερεύνησης για τον σχεδιασμό στοχευμένων μελλοντικών δράσεων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

