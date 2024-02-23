Κακόγουστη φάρσα αποδείχθηκαν τα τηλεφωνήματα για βόμβα στις πρεσβείες Ισραήλ, Αιγύπτου και ΗΠΑ.

Η προηγούμενη είδηση

Συναγερμός το πρωί της Παρασκευής στην ΕΛΑΣ, μετά από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στις πρεσβείες Ισραήλ, Αιγύπτου και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών).

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι τηλεφώνησαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς και είπαν πως θα εκραγεί βόμβα στις πρεσβείες Αιγύπτου, Ισραήλ και ΗΠΑ. Οι άγνωστοι έδωσαν 11.30 ώρα έκρηξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.