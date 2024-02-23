Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στις 28 Φεβρουαρίου 2024 και τη συμμετοχή του κλάδου στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στα συλλαλητήρια του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και των κατά τόπους Εργατικών Κέντρων σε ολόκληρη τη χώρα αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ) στη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2024.

Η ΟΤΟΕ αναδεικνύει το κυρίαρχο πρόβλημα των εργαζομένων που είναι το σαρωτικό κύμα ακρίβειας, το οποίο απομειώνει δραστικά την αγοραστική δύναμη των μισθών και υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις της ΟΤΟΕ είναι οι εξής:

« Όσο δεν ενισχύονται οι κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) και δεν αποκαθίστανται πλήρως τα συλλογικά δικαιώματα, ακόμα και οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν αρκούν και βέβαια αφορούν σε περιορισμένο κομμάτι των εργαζομένων.

- Να πάψει η κυβέρνηση να περιορίζεται σε αποσπασματικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

- Να πάρει μέτρα για τον έλεγχο του πληθωρισμού.

- Να ελέγξει και να πατάξει την αισχροκέρδεια.

- Να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

- Να προστατεύσει έμπρακτα την αγοραστική δύναμη των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

- Να τιμαριθμοποιήσει τις φορολογικές κλίμακες και όλα τα κοινωνικά επιδόματα.

- Να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και την προστασία της στέγης, ιδίως των νέων ζευγαριών.

- Να μειώσει δραστικά τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

- Να σπάσει τα καρτέλ που νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Σε ό,τι αφορά στο τραπεζικό σύστημα, οι τράπεζες οφείλουν να παίξουν τον θεσμικό ρόλο τους, στηρίζοντας ουσιαστικά την πραγματική οικονομία, την κοινωνία και τους εργαζόμενους, που έχουν συμβάλει καθοριστικά το τραπεζικό σύστημα να ξεπεράσει τα δομικά του προβλήματα και να μπει οριστικά στην νέα εποχή, με ισχυρή κερδοφορία και με βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική για τα επόμενα χρόνια».

Η ΟΤΟΕ καλεί όλους τους Συλλόγους και τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν ενεργά, ενωτικά και μαζικά, στην 24ωρη απεργία της 28ης Φεβρουαρίου 2024, καθώς και στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε κάθε πόλη.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

