Ο πρωταθλητής κόσμου boxer 2023 από το Μαυροβούνιο, ο Όσκαρ της ΕΛΑΣ που έχει εντοπίσει εκρηκτικά και ναρκωτικά, ο σκύλος που οδηγεί ανθρώπους με προβλήματα όρασης αλλά και διάσημοι σκύλοι, που πέρασαν από τη μικρή οθόνη, είναι κάποιοι από τους τετράποδους φίλους μας που θα βρεθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, στο Discover Dogs 2024 - Φεστιβάλ Σκύλου, στη ΔΕΘ.

Περισσότερα από 400 σκυλιά την ημέρα, από 15 και πλέον χώρες θα συμμετάσχουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ στις δυο διεθνείς εκθέσεις μορφολογίας, ενώ θα υπάρχουν παράλληλες δράσεις, παιχνίδια και μαθήματα για τους ανθρώπους που συγκατοικούν ή σκοπεύουν να συγκατοικήσουν με σκύλους.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του Κυνοφιλικού Ομίλου Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Σάββας Τζέγκας, τόνισε ότι είναι τεράστιο το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρωτότυπο φεστιβάλ επισημαίνοντας πως οι σκύλοι δεν θα πάρουν μέρος σε καλλιστεία, αλλά θα διαγωνιστούν σε δυο εκθέσεις και θα αποδείξουν επιπλέον ότι είναι οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου.

«Θα γίνουν διαγωνισμοί μορφολογίας με σκυλιά από σχεδόν όλες τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά με και πολύ μεγάλη συμμετοχή και από τη χώρα μας. Θα αξιολογηθούν όχι με βάση την ομορφιά τους -αφού όλα τα σκυλιά είναι όμορφα- αλλά σύμφωνα με τα στάνταρ και τα πρότυπα της κάθε φυλής. Θα διαγωνιστούν με κριτήριο το πόσο προσεγγίζει ή αποκλίνει το καθένα που θα συμμετάσχει, από το διεθνές πρότυπο της φυλής του» εξήγησε ο κ. Τζέγκας.

Οι επισκέπτες επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και σκύλους - τηλεοπτικούς αστέρες, που συμμετείχαν σε τηλεοπτικές σειρές, σκύλους με «γαλόνια» αλλά και σκύλους διασώστες.

Τα βλέμματα έχει ήδη τραβήξει ο Όσκαρ, που μετρά πολλές επιτυχίες καθώς συνδράμει στο έργο της ΕΛ.ΑΣ. Ειδικός στην ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών, στον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών και την ενίσχυση των πεζών περιπολιών, είναι πιστός στο καθήκον και έχει αποδείξει πόσο σημαντική είναι η συνδρομή του στο έργο της αστυνομίας, πάντα φυσικά υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών του.

Ο Βασίλης Γουλιέλμος που είναι υπεύθυνος της διοργάνωσης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Πρακτορείο FM 104,9» σημείωσε ότι το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα Φεστιβάλ για τους τετράποδους φίλους μας και τους κηδεμόνες τους, δεν υπόσχεται μόνο γνώση, αλλά και άφθονη διασκέδαση και παιχνίδι, μέσα από μια σειρά πλούσιων δράσεων για όλη την οικογένεια, με δωρεάν είσοδο και πάρκινγκ στους χώρους της ΔΕΘ.

«Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν αλλά και να διασκεδάσουν. Θα δουν εκπαιδευτικά κόλπα, θα μάθουν μυστικά που αφορούν σε θέματα καθημερινής συμβίωσης, θα υπάρχουν συνεργατικά παιχνίδια με σκύλους και παιδιά, ενώ επίσης θα θαυμάσουν σπάνιες φυλές και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, όπως τον υπέροχο Όσκαρ της ΕΛ.ΑΣ., θεατροπαιδαγωγικά παιχνίδια, αφήγηση παραμυθιών και face painting» σημείωσε.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι ως βασικότερο στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα ευζωίας του σκύλου, κοινωνικής ευθύνης, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κηδεμόνων, μέσα από συμμετοχικούς ερευνητικούς τρόπους μάθησης και μια διεπιστημονική διάσταση.

Σημειώνουν επίσης ότι όσοι βρεθούν στη ΔΕΘ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε σκυλιά που φέρουν microchip και έχουν ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

