Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές Αρχές, περίπου στις 6.30 το πρωί για πλοιάριο με δεκάδες μετανάστες που προσέγγιζε τους Καλούς Λιμένες.

Το σκάφος εντοπίστηκε σε απόσταση 50 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων, μεταφέροντας, κατά πληροφορίες, 85 άνδρες.

Στο σημείο βρέθηκε αρχικά εμπορικό πλοίο, ενώ μετέβη και σκάφος του Λιμενικού για την ασφαλή αποβίβασή των ανθρώπων και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικαστικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Η σημερινή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής, με 35 μετανάστες να μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.