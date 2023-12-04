Όλοι μαζί μπορούμε: Μαζί θα πρασινίσουμε την Ελλάδα ξανά

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και μας καλεί, να αφήσουμε και εμείς το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τα τέλη Μαρτίου, γίνονται δενδροφυτεύσεις κάθε Κυριακή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η επόμενη δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, στην Αλεξανδρούπολη.

Το σημείο συνάντησης είναι η είσοδος του οικισμού Αρίστηνο, στις 10 το πρωί.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης και το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η δράση υποστηρίζεται από το ΔΕΛΤΑ FM 102,3 και το ΔΕΛΤΑ TV.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr για περισσότερες πληροφορίες



