Το τελευταίο αντίο στη Ραφαέλα Πιτσικάλη θα πουν η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι αλλά και όλος ο κόσμος που αγκάλιασε την ίδια στον δύσκολο αγώνα που έδινε.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, όπως έκανε γνωστό η μητέρα της, η τελετή αποχαιρετισμού θα τελεστεί στο Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στις 13.30 στον Ι.Ν. Αγίου Πέτρου και Παύλου Χανίων.

«Επιθυμία της ίδιας της Ραφαέλας και της οικογένειάς της είναι να είμαστε όλοι ντυμένοι στα λευκά. Η τελετή θα μνημονεύσει όλα όσα εκείνη αντιπροσώπευε: την αισιοδοξία, τη δύναμη, την ελπίδα… το “ουράνιο τόξο μετά την μπόρα”.

Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμπαράστασή σας. Μας δίνετε δύναμη και τη βεβαιότητα ότι η Ραφαέλα κατάφερε στο σύντομο διάβα της ζωής της να αγγίξει τις καρδιές σας, να δώσει κουράγιο σε συνανθρώπους μας που παλεύουν και χαμόγελο σε όλους. Εμείς, η οικογένειά της, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσουμε το όραμά της ζωντανό.

Αντί στεφάνων στη μνήμη της Ραφαέλας, όποιος επιθυμεί να κάνει μια δωρεά στον σύλλογο Make A Wish, όπως ήθελε εκείνη».

Πηγή: skai.gr

