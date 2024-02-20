Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών

Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 193. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, θεσπίζεται μία νέα διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής, η οποία παρέχει πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι:
- Διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου.
- Διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής χωρίς το καθεστώς διαμονής τους να έχει ρυθμιστεί και συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα.
- Συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία διαδοχικά έτη παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.
Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως το τέλος του 2024 στη διεύθυνση: https://portal.immigration.gov.gr/electronic-applications
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.