Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών

Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 193. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, θεσπίζεται μία νέα διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής, η οποία παρέχει πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι:

Διαθέτουν δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου. Διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής χωρίς το καθεστώς διαμονής τους να έχει ρυθμιστεί και συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα. Συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία διαδοχικά έτη παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.

Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως το τέλος του 2024 στη διεύθυνση: https://portal.immigration.gov.gr/electronic-applications

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

