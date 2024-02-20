Την απαλλαγή της Ρένας Δούρου από όλες τις ευθύνες που καταλογίζει το κατηγορητήριο για τη φωτιά στο Μάτι, πρότεινε σήμερα ο εισαγγελέας κρίνοντας ότι η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, είχε ως μοναδική αρμοδιότητα στην περιοχή, τη λεωφόρο Μαραθώνος.

Ο Εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στα εννέα σημεία που χρεώνεται η κατηγορούμενη, εξηγώντας ένα προς ένα τα όσα κρίνει ο ίδιος ως προς τις παραδοχές της δικογραφίας.

Έτσι ανάμεσα σε άλλα, είπε:

Ως προς το ότι δεν είχε μεριμνήσει για αποψίλωση της καύσιμης ύλης στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, ο κ. Μανιάτης είπε ότι η μόνη αρμοδιότητα της Περιφέρειας είναι η Λεωφόρος Μαραθώνος. «Αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχαν άλλες περιοχές ιδιαίτερης προστασίας αρμοδιότητάς της, και ότι είχε λάβει μέριμνα για τον χώρο ευθύνης της».

Για την πράξη ότι απέστειλε με καθυστέρηση τα έργα πρόληψης για το 2018 και τον κατάλογο των διαθέσιμων μέσων, ο Εισαγγελέας τόνισε πως ο αντιπυρικός σχεδιασμός είχε προχωρήσει και ότι από τις 2/3/2018 είχε αποστείλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής τον κατάλογο με μέσα και πρόσωπα για ζήτημα που αφορούσαν τα επίμαχα έργα. Υπήρχαν και τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων της περιφέρειας. Ήταν γνωστά στα αρμόδια όργανα πρόληψης της αποκεντρωμένης διοίκησης και, σε κάθε περίπτωση, η όποια καθυστέρηση στην αποστολή τους δεν είχε συνδρομή στο αποτέλεσμα της φωτιάς.

Σε ότι αφορά τη μη παροχή ενημέρωσης στο κοινό, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες, για την ανάγκη λήψης αυτοπροστασίας που αποδίδεται στην τότε περιφερειάρχη, ο Εισαγγελέας είπε πως επικουρικά, όπως ορίζει ο νομός για τους φορείς της αυτοδιοίκησης, η Περιφέρεια είχε προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω μηνυμάτων στα ΜΜΕ, σε πινακίδες ενημέρωσης στους δρόμους κλπ.

Σε ότι αφορά τη σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε πως η περιφερειάρχης, αν και δεν υπήρχε έγκυρη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, είχε συγκαλέσει ΣΟΠΠ όταν έλαβε οίκοθεν ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατούσε μετά τις 7.00 το απόγευμα εκείνης της ημέρας.

Για τη μη απόφαση για οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ο εισαγγελέας τόνισε ότι εφόσον δεν υπήρξε εισήγηση από την Πυροσβεστική τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας αποστερούνταν την ευθύνη εισήγησης. Δεν ήταν στη δική της ευθύνη. Είναι άνευ αντικειμένου της Περιφέρειας. Θα ήταν contra legem να δώσει εντολή για οργανωμένη απομάκρυνση χωρίς προηγούμενη εισήγηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τέλος, ως προς το θέμα της μη κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο κ. Μανιάτης τόνισε πως η ενέργεια αυτή αφορά τον επόμενο χρόνο της καταστροφής και ότι σε κάθε περίπτωση η κήρυξη ή μη δεν έχει καμία απολύτως συνδρομή στο επελθόν αποτέλεσμα.

Νωρίτερα, ο Εισαγγελέας ζήτησε και την απαλλαγή του τότε γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη.

