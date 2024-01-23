Με μειωμένο ωράριο εξαιτίας του παγετού τα σχολεία στην Δυτική Μακεδονία

Εξαιτίας του ισχυρού παγετού που επικρατεί στην περιοχή, πολλά σχολεία στην Δυτική Μακεδονία θα λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο. Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου με αποφάσεις των δημάρχων Φλώρινας και Πρεσπών, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά ενώ στον δήμο Αμυνταίου θα λειτουργήσουν μετά τις 9.15 πμ. Κανονικά θα λειτουργήσουν όλοι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στην ΠΕ Φλώρινας.

Στην ΠΕ Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στους δήμους, Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων και Βελβεντού τα σχολεία θα ξεκινήσουν στις 9.15 πμ. Οι παιδικοί σταθμοί σε όλους τους δήμους θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στην ΠΕ Γρεβενών και στους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν στις 9 π.μ. ενώ τα εσπερινά σχολικά λύκεια θα ολοκληρώσουν το ωράριό τους στις 8 μμ. Όλοι οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στην ΠΕ Καστοριάς καi πιο συγκεκριμένα στους δήμους Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου οι σχολικές μονάδες θα ξεκινήσουν στις 9 πμ ενώ τα εσπερινά σχολεία στην Καστοριά θα ολοκληρώσουν τα μαθήματα στις 9 μμ. Όλοι οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

