Εξέδιδαν 37χρονη έγκυο στην Κοζάνη – Τρεις συλλήψεις για μαστροπεία

Στον εισαγγελέα Κοζάνης αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Τρίτη, οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για υπόθεση μαστροπείας και σωματικής βλάβης εις βάρος 37χρονης αλλοδαπής εγκύου, η οποία μετά την καταγγελία της χθες στην Αστυνομία, υπέστη επιληπτική κρίση και οδηγήθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, η 37χρονη, η οποία είχε μαζί της και ένα ακόμη παιδάκι ηλικίας περίπου 1,5 ετών κατήγγελλε στην Αστυνομία ότι υπέστη σωματική βλάβη και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας από έναν 70χρονο.

Στο πλαίσιο της ανάκρισης προέκυψε και η εμπλοκή μιας 40χρονης και ενός 60χρονου, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπου.

Ακολούθησε από την πλευρά της Αστυνομίας η σύλληψη και των τριών.

Εις βάρος της 40χρονης ασκήθηκε δίωξη και για κατοχή ναρκωτικών.

Η Ασφάλεια Κοζάνης συνεχίζει την προανάκριση για την τυχόν εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση.

