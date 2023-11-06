Λογαριασμός
Σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Άνδρου για τον εντοπισμό 27χρονου

O 27χρονος πιθανόν είχε μεταβεί για υποβρύχια αλιεία στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Άνδρου

Λιμενικό

Σε εξέλιξη είναι έρευνες του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό 27χρονου, που πιθανόν είχε μεταβεί για υποβρύχια αλιεία στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ανδρου.

Στις έρευνες που διεξάγονται υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, συμμετέχουν τρία πλωτά του λιμενικού ένα ιδιωτικό σκάφος ένα όχημα του λιμενικού σώματος από τη ξηρά και δύο drones της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Άνδρος έρευνες Λιμενικό
