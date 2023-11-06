Σε εξέλιξη είναι έρευνες του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό 27χρονου, που πιθανόν είχε μεταβεί για υποβρύχια αλιεία στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ανδρου.

Στις έρευνες που διεξάγονται υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, συμμετέχουν τρία πλωτά του λιμενικού ένα ιδιωτικό σκάφος ένα όχημα του λιμενικού σώματος από τη ξηρά και δύο drones της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.