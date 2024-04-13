Λογαριασμός
Άνδρας έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο ανοιχτά της Ύδρας - Σε εξέλιξη οι έρευνες του Λιμενικού

Επιχειρούν δύο πλοία του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο και πέντε παραπλέοντα πλοία

Άνδρας έπεσε θαλασσα

Σε εξέλιξη είναι σύμφωνα με το Λιμενικό, έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια, νοτιοανατολικά της Ύδρας, για τον εντοπισμό ενός άνδρα ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το επιβατικό - οχηματαγωγό πλοίο στο οποίο επέβαινε.

Επιχειρούν δύο πλοία του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο και πέντε παραπλέοντα πλοία.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί εντάσεως τεσσάρων μποφόρ.

