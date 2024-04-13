Σε εξέλιξη είναι σύμφωνα με το Λιμενικό, έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια, νοτιοανατολικά της Ύδρας, για τον εντοπισμό ενός άνδρα ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το επιβατικό - οχηματαγωγό πλοίο στο οποίο επέβαινε.

Επιχειρούν δύο πλοία του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο και πέντε παραπλέοντα πλοία.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί εντάσεως τεσσάρων μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

