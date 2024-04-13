Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα, Σάββατο ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στη Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία γενικά θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς και στις υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Aίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Aίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, πιθανόν το μεσημέρι - απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου..

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 29 και στις Σποράδες έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 8 με 10 βαθμούς περίπου. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 30, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 27 με 28 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.