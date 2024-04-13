Εκτός λειτουργίας θα τεθεί σήμερα Σάββατο 13 και αύριο Κυριακή 14 Απριλίου ο σταθμός της γραμμής 3 του Μετρό «Κορυδαλλός», λόγω εργασιών για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, από την Δευτέρα 15 Απριλίου που ο σταθμός «Κορυδαλλός» της γραμμής 3 του Μετρό θα λειτουργήσει και πάλι κανονικά, τα μηχανήματα θα είναι σε νέες θέσεις.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού λόγω της διακοπής λειτουργίας του σταθμού «Κορυδαλλός», ο ΟΑΣΑ προχώρησε στη δημιουργία προσωρινής κυκλικής λεωφορειακής γραμμής Χ50 «Σταθμός Αγία Μαρίνα – Σταθμός Νίκαια», η οποία θα λειτουργήσει από σήμεα Σάββατο 13 Απριλίου έως και την Κυριακή 14 Απριλίου

Η προσωρινή γραμμή Χ50 θα πραγματοποιεί στάσεις επιβίβασης/αποβίβασης κατά αντιστοιχία με τις στάσεις του Μετρό.

Ειδικότερα:

-Κάθοδος

-Σταθμός «Αγία Μαρίνα» επί της Ιεράς Οδού

-Σταθμός «Αγία Βαρβάρα» επί της Λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου

-Σταθμός «Κορυδαλλός» επί της οδού Ταξιαρχών

-Σταθμός «Νίκαια» επί της οδού Γέμελου

-Άνοδος

-Σταθμός «Νίκαια» επί της οδού Γρεβενών

-Σταθμός «Κορυδαλλός» επί της οδού Διαμαντίδη – Δημητρακοπούλου

-Δημαρχείο – Σταθμός «Αγία Βαρβάρα» επί της Λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου

-Σταθμός Αγία Μαρίνα επί της Ιεράς Οδού

-Γραμμή Χ50 Σάββατο 13/4 – Τελευταίο δρομολόγιο στις 01:45

-Γραμμή Χ50 Κυριακή 14/4 – Τελευταίο δρομολόγιο στις 00:40

Οι επιβάτες μπορούν επίσης να μετεπιβιβάζονται στη λεωφορειακή γραμμή 830 που διασυνδέει τον σταθμό «Κορυδαλλός» με τον σταθμό «Αγία Βαρβάρα».

Επιπλέον, οι γραμμές που διέρχονται από τον σταθμό «Κορυδαλλός» και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού, είναι οι: 750, 806, 809, 810, 830, 831 και 842.

Πηγή: skai.gr

