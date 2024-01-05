Στη Λευκάδα, ανήμερα των Φώτων τηρείται ένα μοναδικό έθιμο από την περίοδο της Ενετοκρατίας στο νησί: το βούτηγμα των πορτοκαλιών στα αγιασμένα νερά. Το έθιμο «των πορτοκαλιών» διατηρείται αναλλοίωτο στον χρόνο και οι Λευκαδίτες το τηρούν κάθε χρόνο.

Η ρίψη του Τιμίου Σταυρού με γίνεται με λαμπρότητα και επισημότητα στο λιμάνι της πόλης.

Οι κάτοικοι του νησιού κρατούν τα χέρια τους πορτοκάλια δεμένα με σπάγκο. Όταν γίνει ο αγιασμός των υδάτων, μικροί και μεγάλοι σκύβουν και βουτούν τα πορτοκάλια στη θάλασσα, «αγιάζοντάς» τα.

Έπειτα τα παίρνουν στο σπίτι τους για ευλογία και αφήνουν ένα από αυτά για ένα ολόκληρο χρόνο στα εικονίσματα του σπιτιού.

Αποδεδειγμένα, τα πορτοκάλια αυτά δεν μουχλιάζουν ούτε σαπίζουν αλλά αποξηραίνονται φυσικά.

Τα Θεοφάνια του επόμενου έτους, ρίχνουν τα πορτοκάλια που είχαν φυλάξει στη θάλασσα και βουτάνε τα φρέσκα.

Εκτιμάται ότι έχει τις ρίζες του στην εποχή της Ενετοκρατίας, όταν οι γαιοκτήμονες και οι ευγενείς βουτούσαν τα πορτοκάλια στο νερό του υδραγωγείου για να πάει καλά η σοδειά τους.

