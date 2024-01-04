Διάρρηξη σε εταιρεία στην Ανάβυσσο - Εντοπίστηκε άνδρας δεμένος μέσα σε αυτοκίνητο

Ρεπορταζ: Μάκης Συνοδινός

Μια παράξενη ιστορία εκτυλίχτηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Ανάβυσσο όταν ένας προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών εντοπίστηκε δεμένος μέσα σε ΙΧ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ όταν ειδοποιήθηκε η αστυνομία για διάρρηξη σε εταιρεία της περιοχής.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν εκ των δραστών και αφού τον κυνήγησαν κατάφεραν και τον ακινητοποίησαν.

Ωστόσο λίγο αργότερα κατά την έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να βρουν και τους άλλους δράστες της διάρρηξης εντόπισαν εντός ΙΧ έναν άντρα δεμένο οπου και ερευνάται αν πρόκειται για θύμα απαγωγής ή αν είναι θύμα των κακοποιών που πραγματοποίησαν νωρίτερα την διάρρηξη.

Πηγή: skai.gr

