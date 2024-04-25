Τρία χρόνια μετά το τροχαίο στην είσοδο της Βουλής, επί της Βασιλίσσης Σοφίας, με θύμα τον 23χρονο Ιάσονα Λαλαούνη, ξεκίνησε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου η δίκη του αστυνομικού, οδηγού υπηρεσιακού αυτοκινήτου της βουλευτή Ντόρας Μπακογιάννη, που στρίβοντας αριστερά για να μπει στον αύλειο χώρο της Βουλής χτύπησε τον 23χρονο μοτοσυκλετιστή που ανέβαινε με πράσινο τη λεωφόρο.

Η υπόθεση έχει αναβληθεί τρεις φορές.

Στο δικαστήριο είναι παρών ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια αστυνομικός, ο οποίος δια του συνηγόρου του εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια του Ιάσονα. Το παρών έχει δώσει και η οικογένεια του θύματος αλλά και πολίτες που τους συμπαρίστανται.

Η οικογένεια του θύματος, γονείς και αδέλφια, δήλωσαν παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας με την αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης. Ο κ. Παντελής Λαλαούνης, πατέρας του Ιάσονα, δήλωσε στην κατάθεση του στο δικαστήριο ότι υπήρξε «προκλητικά εγκληματική οδηγική συμπεριφορά του κατηγορούμενου που οδήγησε στον θάνατο του γιου μου και της οικογένειας μου». Είπε επίσης ότι ο γιος του οδηγούσε μηχανή τρία χρόνια και ήταν πολύ προσεκτικός χρησιμοποιώντας πάντοτε κράνος. «Ήμασταν μαζί το προηγούμενο βράδυ. Χαριτολογώντας, μου είχε πει "σταματά να δουλεύεις, εγώ είμαι εδώ". Και την άλλη μέρα...» ανέφερε, συντετριμμένος ο πατέρας. Αναφερόμενος στον κατηγορούμενο, ο κ. Λαλαούνης είπε πως επέδειξε προκλητική συμπεριφορά χωρίς να ενδιαφερθεί καθόλου για το θύμα: «Δεν ήρθε δίπλα στον γιο μου, δεν επικοινώνησε μαζί μας. Στο νοσοκομείο ήρθε ο συνοδηγός ...»

Η αδελφή του θύματος, Αικατερίνη-Σοφία Λαλαούνη κατέθεσε πως ο κατηγορούμενος είχε «απαράδεκτη συμπεριφορά» και ότι δηλώνει ψευδώς πως παρείχε πρώτες βοήθειες στο θύμα «ενώ τον εγκατέλειψε στην άσφαλτο... Έχει καταστρέψει μια οικογένεια. Ο Ιάσωνας έχασε τα όνειρα του. Ο Ιάσωνας, την Τετάρτη, θα γινόταν 26... Εκείνος συνεχίζει τη ζωή του και εμείς χάσαμε τα πάντα...»

Ο συνοδηγός του οχήματος, Νικήτας Μαυρογιάννης κατέθεσε πως την επίμαχη ημέρα κινήθηκαν «όπως κάθε φορά, για να μπούμε στην Βουλή» βγάζοντας φλας για αριστερά, στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας. Είπε επίσης ότι η μηχανή έκανε παράνομη προσπέραση δεξιά σε ταξί που σταμάτησε για να μπει το υπηρεσιακό στην αυλή της Βουλής, κάτι που ούτε είδαν, ούτε μπορούσαν να προβλέψουν. «Ένα ταξί μας έδωσε προτεραιότητα να περάσουμε, δεν ξεκινήσαμε, και μας έκανε νόημα να περάσουμε. Έξω από τη Βουλή πάντα υπάρχει τροχονόμος. Αν χρειάζεται, βγαίνει και τροχονόμος» είπε ο μάρτυρας και περιέγραψε: «Ελέγξαμε πολλές φορές και ξεκινήσαμε την πορεία για την είσοδο της Βουλής. Πηγαίναμε με 5 χιλιόμετρα. Όταν ανέβηκαν οι δύο πρώτες ρόδες στο πεζοδρόμιο, τρανταχτήκαμε από μια πολύ ισχυρή σύγκρουση. Δεν καταλάβαμε τι μας χτύπησε, εγώ χτύπησα το κεφάλι μου στο παρμπρίζ. Βγήκαμε έξω και πήγαμε προς τον μοτοσυκλετιστή. Ένας κύριος δήλωσε διασώστης, και εμείς κάναμε χώρο για να μην μαζεύονται πολλοί πάνω από τον Ιάσονα. Κάλεσα ασθενοφόρο. Μας είπαν να κινήσουμε το όχημα και κάλεσα την υπηρεσία μου. Μετά καθίσαμε στην άκρη για να έρθει το ΕΚΑΒ. Μας χτύπησε στην πίσω μεριά του αυτοκινήτου, στο φανάρι...».

Πρόεδρος: Υπάρχουν βέλη που δεν επιτρέπουν αυτή τη πορεία;

Μάρτυρας: Στο μήκος της Β. Σοφίας υπάρχουν ταμπέλες που απαγορεύουν τη στροφή αριστερά. Εκεί δεν υπάρχει τέτοια ταμπέλα.

Πρόεδρος: Υπήρχαν βέλη στην άσφαλτο που δείχνουν υποχρεωτική πορεία ευθεία;

Μάρτυρας: Ίσως να υπάρχουν αλλά δεν υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει. Εμείς τόσα χρόνια πάντα μπαίνουμε με αυτό τον τρόπο. Τροχονόμος υπάρχει και όποτε το κρίνει βγαίνει να κάνει ρύθμιση. Εκείνη την ημέρα ήταν στο πεζοδρόμιο, δεν έκανε ρύθμιση.

Πρόεδρος: Δεν αντιληφθήκατε τη μηχανή;

Μάρτυρας: Τη μηχανή δεν την αντιληφθήκαμε καθόλου. Όσο κι αν κοίταξα και εγώ, δεν φαινόταν η μηχανή, και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι υπήρχε μηχανή που θα έκανε τέτοια προσπέραση. Το απόγευμα πήγα στο νοσοκομείο, αφού έδωσα κατάθεση. Τις επόμενες ημέρες δεν μπορούσα να καταλάβω πώς έγινε το τροχαίο, είδαμε το βίντεο ότι έκανε προσπέραση από δεξιά, αλλά η ουσία είναι ότι μας έχει δει από 60 μέτρα και δεν κόβει ταχύτητα, απλά έχει κάνει λάθος στη γραμμή που έχει πάρει. Θεωρεί πως το όχημα θα φύγει ομαλά μέσα, αλλά το όχημα τελικά φρέναρε για να ανεβεί στο πεζοδρόμιο.

Εισαγγελέας: Θεωρείτε ότι είχατε δικαίωμα να στρίψετε αριστερά;

Μάρτυρας: Ναι. Επειδή δεν υπήρχε πινακίδα.

Εισαγγελέας: Άλλο τι γινόταν και άλλο τι επιτρέπεται… Εδώ υπήρχε διαγράμμιση για υποχρεωτική πορεία ευθεία. Είσαστε αστυνομικός, πιστεύετε ότι είχατε δικαίωμα;

Μάρτυρας: Ναι.

Εισαγγελέας: Ποσά χρόνια είστε αστυνομικός;

Μάρτυρας: Από το 2009.

Εισαγγελέας: Μετά δεν έπρεπε να ελέγξετε; Να βγείτε προοδευτικά;

Μάρτυρας: Ναι. Έτσι πήγαμε.

Εισαγγελέας: Μα δεν θα τον είχατε δει;

Μάρτυρας: Ήταν δρόμος μονής κυκλοφορίας. Δεν είδαμε κάποιο όχημα να κάνει αριστερή προσπέραση, δεξιά δεν μπορούσαμε να δούμε. Πιστεύω βγήκαμε προοδευτικά.

Πάρεδρος: Τι σημαίνει αυτή η διαγράμμιση, και ας μην υπάρχει πινακίδα. Επειδή ορκιστήκατε να πείτε την αλήθεια…

Μάρτυρας: Υποχρεωτική πορεία σημαίνει.

Πάρεδρος: Επειδή γίνεται κατά παρέκκλιση λέτε, αυτό το νομιμοποιεί; Με αυτά τα δεδομένα θεωρείται αποκλειστικό υπαίτιο θανάτου τον μοτοσυκλετιστή; Θεωρείτε πως δεν ευθύνεστε για οτιδήποτε; Καμία αμέλεια οδηγού δεν υπάρχει;

Μάρτυρας: Προφανώς κάτι έχει πάει λάθος. Το ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό… δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Του έδωσε προτεραιότητα το ταξί και δεν μπορούσαμε να δούμε τους παράνομους. Έχει σταματήσει το απέναντι ρεύμα.

Πάρεδρος: Αν εγώ οδηγούσα και έκανα αυτή την κίνηση στη Β. Σοφίας, δεν θα είχα μεγάλη κύρωση; Πιστεύετε κύριε αστυνομικέ ότι θα είχα δίπλωμα σήμερα;

Μάρτυρας: Όλα αυτά τα χρόνια αυτό γίνεται…

Πάρεδρος: Δεν ξέρω τι κάνουν, δεν το παρακολουθώ. Υπάρχει πάντως και άλλη είσοδος.

Η δίκη συνεχίζεται

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

