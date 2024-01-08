Διάρρηξη με τη μέθοδο του ριφιφί συνέβη στους Αμπελόκηπους από αγνώστους δράστες οι οποίοι έκλεψαν συλλεκτικά αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι δράστες άγνωστο πότε, μπήκαν στην αποθήκη στην οποία γνωστός συλλέκτης είχε μεγάλη συλλογή.

Η αποθήκη που στεγάζεται σε πολυκατοικία, γειτνιάζει με νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι του οποίου αντιλήφθηκαν μια μεγάλη τρύπα στον τοίχο.

Διενεργούνται έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί πως οι δράστες μπήκαν στο νοσοκομείo χωρίς να τους καταλάβει κανείς και άνοιξαν την τρύπα μέσω της οποίας έφτασαν στην αποθήκη του 71χρονου συλλέκτη.

Πηγή: skai.gr

