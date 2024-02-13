Φυλάκιση 2,5 ετών για τον Φρέντη Μπελέρη προτείνουν οι εισαγγελείς στην Αλβανία. Κατά την ακροαματική διαδικασία οι δύο εισαγγελείς έκριναν ένοχο των εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας Φρέντη Μπελερη για το αδίκημα της ενεργής διαφθοράς προτείνοντας την ποινή φυλάκισης 2 χρόνια και 6 μηνών.

Στις 28/2/2024 θα συνεχιστεί η δίκη του Φρέντη Μπελέρη στο ειδικό δικαστήριο SPAK με την αγόρευση των δικηγόρων υπερασπίσεις του κατηγορούμενου.

Για τον συγκατηγορούμενο Παντελή Κοκαβέση η εισαγγελία πρότεινε ποινή φυλάκισης ενός χρόνου με ανασταλτικό χαρακτήρα λόγο προβλημάτων υγείας θέτοντάς τον σε περιοδικό έλεγχο από της αρχές.

Ο δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρης απευθυνόμενος στους δικαστές είπε ότι "έχω παράπονο για το πώς λειτουργεί η εισαγγελία". Όπως κατήγγειλε εκ νέου, "συνεχώς δεν δέχεται δικά μου στοιχεία και τα απορρίπτει, δεν ανακρίνει τα άτομα που έχουμε υπόδειξη ως μάρτυρες και στην υπόθεση μου έχει γίνει πλαστογραφία αποδεικτικών στοιχείων. Όποιος πλαστογράφησε έγραφα του αλβανικού κράτους φέρει ποινική ευθύνη".

"Εδώ στην Αλβανία δεν έχουμε αμερόληπτη δικαιοσύνη γιατί η διαδικασία έχει πολιτικά κίνητρα και βλέπουμε ο πρωθυπουργός να παρεμβαίνει σε αυτή την υπόθεση και έχετε αφήσει το λαό της Χειμάρρας χωρίς τον δήμαρχό τους. Αυτή είναι μια πολιτική φυλάκιση και δεν μου επιτρέπετε να ορκιστώ ως δήμαρχος" τόνισε.

