Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων (ΕΕΠ) σε 16σέλιδη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας «χαρακτηρίζεται από νομοτεχνική προχειρότητα, τιμωρητικό/αντιφιλελεύθερο πνεύμα και άγνοια των πρακτικών αναγκών της ποινικής διαδικασίας».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων επισημαίνει ότι η ψήφιση των διατάξεων του νομοσχεδίου αναμένεται να προκαλέσει:

α) συμφόρηση των ποινικών ακροατηρίων,

β) υπερκορεσμό των σωφρονιστικών καταστημάτων και κοινωνικό εξοστρακισμό μη επικίνδυνων παραβατών,

γ) οξύτατα προβλήματα διαχρονικού δικαίου και ισότητας ενώπιον του νόμου,

δ) πτώση της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων και αύξηση των εξ αυτών ουσιαστικώς ή νομικώς λανθασμένων,

ε) αφόρητο περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων,

στ) υποβάθμιση του ρόλου των συνηγόρων και

ζ) ανατροπή της δικαιοπολιτικής και δογματικής ισορροπίας του ποινικού μας συστήματος.

Επίσης, η ΕΕΠ αναφέρει ότι «οι πλείστες των προτεινόμενων ρυθμίσεων δεν υπηρετούν τον εξαγγελλόμενο σκοπό του νομοσχεδίου, ήτοι την επιτάχυνση και ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης», ενώ «οι κριτικές παρατηρήσεις και προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση δεν ελήφθησαν - με ολίγες εξαιρέσεις - δεόντως υπ' όψιν, με αποτέλεσμα το κατατεθέν στην Βουλή κείμενο να είναι άκρως προβληματικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

