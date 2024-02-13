Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις επιχειρήσεις που πλήττονται από φυσικές καταστροφές την τελευταία περίοδο έχει διευρυνθεί περιλαμβάνοντας και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στον πρωτογενή τομέα μετά από φυσικές καταστροφές και να καλύψει πεδία που μέχρι πρότινος καλύπτονταν από το πλαίσιο των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ, π. ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως οι ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής.

Η υλοποίηση του πλαισίου αυτού συνεχίζεται με το ειδικό σχήμα κάλυψης των απωλειών σε φυτικό κεφάλαιο για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί σημαντικά από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023 και τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές. Πρόκειται για ένα σχήμα που καλύπτει ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο, που μέχρι πρότινος είτε καλύπτονταν, είτε όχι από το πλαίσιο των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ, π. ΠΣΕΑ) και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε στενή συνεργασία με τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, αποφασίστηκε, για τις παραπάνω φυσικές καταστροφές, η επιχορήγηση για τις απώλειες σε φυτικά μέσα παραγωγής (δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια), να διαμορφωθεί κατ’ ανώτατο όριο ανά στρέμμα και είδος φύτευσης, για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, ως εξής: (α) 2.450 ευρώ ανά στρέμμα για δενδρώδεις καλλιέργειες σε ελεύθερη φύτευση, (β) 3.500 ευρώ ανά στρέμμα για δενδρώδεις καλλιέργειες σε παλμέτα, (γ) 2.450 ευρώ ανά στρέμμα για αμπελοειδή, και (δ) 577,5 ευρώ ανά στρέμμα αρωματικών φυτών.

Της τελικής επιχορήγησης προηγείται, μετά από σχετική οριοθέτηση της περιμέτρου των δικαιούχων από τον ΕΛΓΑ, στο 50% της ανώτατης επιχορήγησης, ανά στρέμμα και είδος φύτευσης, ήτοι – για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες – ως εξής: (α) 1.225 ευρώ ανά στρέμμα για δενδρώδεις καλλιέργειες σε ελεύθερη φύτευση, (β) 1.750 ευρώ ανά στρέμμα για δενδρώδεις καλλιέργειες σε παλμέτα, (γ) 1.225 ευρώ ανά στρέμμα για αμπελοειδή, και (δ) 288,75 ευρώ ανά στρέμμα αρωματικών φυτών.

Το εν λόγω σχήμα αφορά και τις περιπτώσεις και των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, όπου λαμβάνουν το ήμισυ της επιχορήγησης και συνεπώς και της προκαταβολής, που αφορά τις περιπτώσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Σημειώνεται πως η εν λόγω επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά την κάλυψη της απώλειας του φυτικού μέσου παραγωγής, συνυπολογίζοντας τις ανάγκες για την αποκατάστασή του.

Η εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών στα φυτικά μέσα παραγωγής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων διενεργείται από τον ΕΛΓΑ, με τον οποίο, όπως και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπάρχει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία των προκαταβολών.

Η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής προβαίνει σε όλες τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες και συνεχίζει με έντονους ρυθμούς τη συνεργασία με τον ΕΛΓΑ αλλά και τις Περιφέρειες, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά οι διαδικασίες για την στήριξη των πληγέντων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις ακραίες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και τη χορήγηση όλων των προβλεπόμενων ενισχύσεων στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

