Ένα απρόοπτο συμβάν διέκοψε την… προγραμματισμένη μεταγωγή του βαρυποινίτη κρατούμενου στις Φυλακές Δομοκού, Αλκέτ Ριζάι, στο Νοσοκομείο Λαμίας, το πρωί της Πέμπτης (11/4).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, η κλούβα που μετέφερε τον καταδικασμένο Αλβανό κακοποιό, για ανθρωποκτονίες αλλά και για την κινηματογραφική απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο, έμεινε στις ανηφόρες του Δομοκού λίγο πριν το «16»!

Χρειάστηκε να μεταβεί στο σημείο άλλη κλούβα για να παραλάβει τον ίδιο και τη φύλαξή του και ενώ στο κέντρο της Αστυνομίας είχε σημάνει συναγερμός για την επιτήρηση του χώρου.

Πριν τρεις περίπου εβδομάδες η Διοίκηση του Σωματείου Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς του Καταστήματος Κράτησης Άμφισσας, είχε δημοσιοποιήσει τη συνάντησή της με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, στον οποίο μεταξύ άλλων είχαν δείξει και φωτογραφίες από «την προσβλητική πλέον για όλους κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων της Εξωτερικής Φρουράς», όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά!

Με μια μικρή έρευνα διαπιστώνει κανείς ότι όλα σχεδόν τα οχήματα και των πέντε σωφρονιστικών καταστημάτων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Στερεάς χρονολογούνται από το 2000 και νωρίτερα, έχοντας κάνει εκατομμύρια χιλιόμετρα με καθημερινές μεταγωγές.

Έτσι και στη Φθιώτιδα όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποια κλούβα μένει στο δρόμο ως φυσικό επακόλουθο της γήρανσης του στόλου των οχημάτων, ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχε τύχει να είναι σε μεταφορά προσώπου «υψηλού κινδύνου».

Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός των σωφρονιστικών υπαλλήλων και καταστημάτων δεν αποτελεί αρμοδιότητα των Περιφερειών, αλλά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

