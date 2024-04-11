Οι καλύτεροι αθλητές τένις στον κόσμο κάτω των 12 ετών θα συμμετέχουν στο διεθνές τουρνουά τένις IMG Future Stars by TATOÏ Club, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 28 Απριλίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του TATOΪ Club.

To IMG Future Stars 2024 ξεκινά με έναν φιλικό αγώνας επίδειξης, μεταξύ του 7ου και του 23ου στην παγκόσμια κατάταξη τένις σήμερα, Holger Rune και Francisco Cerundolo, τη Δευτέρα 22 Απριλίου, στις 6:30 μ.μ.

Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά που το ΤΑΤΟΪ Club και η IMG Future Stars διοργανώνουν το διεθνές τουρνουά για τους κορυφαίους αθλητές τένις ηλικίας κάτω από τα 12 έτη. Τις δύο προηγούμενες χρονιές όσοι βρέθηκαν στο ΤΑΤΟΪ Club θαύμασαν από κοντά τους κορυφαίους διεθνείς τενίστες, Hubert Hurkacz και Carlos Alcaraz και τους Taylor Fritz και Frances Tiafoe, σε δύο ανεπανάληπτους αγώνες επίδειξης του αθλήματος. Φέτος, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ξεχωριστή φιλική αναμέτρηση μεταξύ δύο αθλητών που διαπρέπουν σήμερα παγκοσμίως στο τένις.

Οι κορυφαίοι 48 αθλητές τένις στον κόσμο, κάτω των 12 ετών, 24 κορίτσια και 24 αγόρια, θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να αγωνιστούν στα γήπεδα τένις του TATΟΪ Club, αλλά και να παρακολουθήσουν, μαζί με τους γονείς και κηδεμόνες τους, αλλά και τους προπονητές τους, ειδικά διαμορφωμένα για τις απαιτήσεις του αθλήματος, εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και ομιλίες από ηγετικές προσωπικότητες του επαγγελματικού τένις, συμπεριλαμβανομένων στελεχών από τις WTA, ATP, Nike, Wilson και της IMG.

Καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας του IMG Future Stars, οι αθλητές, οι προπονητές και οι οικογένειές τους, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες που επιτρέπουν στην επόμενη γενιά των κορυφαίων αθλητών του αθλήματος, να έρθουν κοντά, όλοι μαζί, για πρώτη φορά και να το θυμούνται για πάντα.

Όλες οι αθλήτριες και όλοι οι αθλητές της ηλικιακής κατηγορίας U12, από όλο τον κόσμο, δημιούργησαν και έστειλαν μαζί με την αίτησή τους video, με στόχο να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο IMG Furure Stars. Όσοι αθλητές και αθλήτριες τελικά επιλέχτηκαν, ενημερώθηκαν για την επιτυχία τους μέσω video που δημιούργησαν διεθνείς αστέρες του τένις, όπως οι Iga Świątek, Daniil Medvedev, Holger Rune, Casper Ruud, Marta Kostyuk και Mirra Andreeva και άλλοι.

Το TATOΪ Club εξασφάλισε και φέτος δύο wild cards για την Ελληνίδα αθλήτρια και τον Έλληνα αθλητή που κατάφεραν να προκριθούν και να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους σε αυτό το Τουρνουά. Όλοι οι συμμετέχοντες ωφελούνται από τη φιλοξενία που παρέχεται από τους διοργανωτές, τα διαπιστευτήρια για γονείς, κηδεμόνες και προπονητές, καθώς και από την πρόσβαση σε πλήρως εξοπλισμένους χώρους αθλητικής αποκατάστασης, σε συνδυασμό πάντα με πρόγραμμα διατροφής και ψυχαγωγίας για εκείνους και τους καλεσμένους τους.

Οι νικητές των δύο κατηγοριών (αγόρια και κορίτσια κάτω των 12 ετών) του IMG Future Stars by TATOΪ Club εξασφαλίζουν την πρόσκλησή τους στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρωτάθλημα Eddie Herr International Junior Championship (κάτω των 14 ετών) που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2024, στην Ακαδημία IMG, στο Bradenton της Florida στις ΗΠΑ. Εκτός από τη μοναδική αυτή εμπειρία, οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν χορηγία υποστήριξης από την ΙSDIN, εταιρεία με προϊόντα περιποίησης δέρματος, χρήσιμα για τους αθλητές του τένις.

Τα εισιτήρια για τον φιλικό αγώνα επίδειξης IMG Future Stars 2024 στις 22 Απριλίου 2024, αλλά και για τους ημιτελικούς και τους τελικούς αγώνες που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Απριλίου κοστίζουν 50 ευρώ γενική είσοδος για τον αγώνα επίδειξης, ενώ για τους ημιτελικούς και τελικούς αγώνες αντίστοιχα, η γενική είσοδος είναι με εισιτήριο αξίας 10 ευρώ.

Ο επίσημος συνεργάτης ένδυσης, η Nike, θα παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε όλες τις αθλήτριες και όλους τους αθλητές, και θα συμμετέχει στο πρόγραμμα του Τουρνουά όλη την εβδομάδα. Ο επίσημος συνεργάτης τηλεοπτικής μετάδοσης, για 3η συνεχή χρονιά, είναι η COSMOTE TV.



