Μπορεί να «πετάχτηκε» μέχρι το πρακτορείο Προ-Πο για να παίξει ένα τυχερό δελτίο, όμως προφανώς και δεν ήταν η τυχερή του μέρα, όπως αποδείχθηκε, για τον έναν εκ των δύο συλληφθέντων νεαρών στην υπόθεση με τη γκαρσονιέρα-καβάτζα σε κεντρικότατο δρόμο του Ηρακλείου. Ο 28χρονος, ο οποίος εργάζεται ως σεφ σε γνωστό κατάστημα εστίασης, βρέθηκε τελικά με χειροπέδες στα χέρια, όπως και ο 31χρονος φίλος του, ο οποίος θεωρείται το κεντρικό πρόσωπο αυτής της υπόθεσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί, πολύ διακριτικά, πραγματοποίησαν έλεγχο τους χώρους που χρησιμοποιούσε ο 28χρονος στη δουλειά του για το ενδεχόμενο να είχε αποκρύψει κάτι, εν αγνοία των συναδέλφων του. Δεν προέκυψε το παραμικρό από την έρευνα.

Οι δύο φίλοι έχουν μεγαλώσει στο Ηράκλειο ενώ τα τελευταία χρόνια έζησαν και στην Αγγλία. Ο 31χρονος είχε τεθεί, κατά πληροφορίες, πολύ καιρό πριν υπό παρακολούθηση. Οι αστυνομικοί είχαν καταλήξει σε ένα σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όμως δεν είχε κριθεί κατάλληλο το «τάϊμινγκ» για να γίνει έρευνα. Κάποια στιγμή έχασαν τα ίχνη τους και μετά πληροφορήθηκαν ότι ο 31χρονος είχε φύγει και πάλι στο εξωτερικό. Η επιστροφή του το περασμένο φθινόπωρο στο Ηράκλειο ενεργοποίησε και πάλι τα “alarm”.

Η γκαρσονιέρα, σε μεγάλη πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, είχε νοικιαστεί ως Airbnb περίπου ένα μήνα πριν. Προφανώς θεώρησαν ότι ήταν μία ασφαλής κρυψώνα και μετέφεραν εκεί όλη την «πραμάτεια»: κοκαΐνη, χασίς, ζυγαριές… Εκεί βρέθηκαν και περί τις 20.000 ευρώ σε μετρητά. Αυτή τη φορά οι αστυνομικοί δεν χρειάστηκε ούτε να σκάψουν λιόφυτα, ούτε να «ξεθάψουν» μέσα από κοπριές και κάτω από σανό.

Στο διαμέρισμα βρέθηκε και ένα βαρελάκι με ρύζι, το οποίο ήταν ακόμα λασπωμένο. Εκτιμάται ότι μέσα σε αυτό το βαρελάκι είχαν κρύψει τα ναρκωτικά και το είχαν «φυτέψει» κάπου στην ύπαιθρο. Όταν άρχισαν να χρησιμοποιούν την γκαρσονιέρα, το μετέφεραν εκεί. Βρέθηκε επίσης μία ατζέντα με ιδιόχειρες σημειώσεις. Κατέγραφαν, όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, κωδικοποιημένα ονόματα, ποσότητες και ποσά.

Πηγή: Cretalive.gr

