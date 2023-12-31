Αλεπού βγήκε βόλτα στη Λαμία - Δείτε βίντεο

Μετά τα αγριογούρουνα και τους λύκους δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι αλεπούδες από την άγρια πανίδα που επισκέπτονται αστικές περιοχές της Φθιώτιδας.

Και όταν λέμε αστικές, εννοούμε μέσα στα καταστήματα και στα σπίτια όπως αυτή που εμφανίσθηκε το βράδυ του Σαββάτου (30/12), στην περιοχή των "Jumbo" στη Λαμία.

Δείτε βίντεο:

Μια πανέμορφη μεγαλόσωμη κόκκινη αλεπού, εμφανίστηκε στο σημείο, αδιαφορώντας για τους ανθρώπους και τα αυτοκίνητα που ήταν κοντά της. Αναζήτησε την τροφή της και όπως οι κατοικίδιες γάτες, στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί στην περιοχή της.

Πηγή: lamiareport.gr

