Έτρεχε με 199 χλμ/ώρα με όριο 50 χλμ/ώρα - Συνελήφθη ο 20χρονος «Αλόνσο»

Αλόνσο... την είδε ένας 20χρονος οδηγός στην Αττική, αναπτύσσοντας ταχύτητα 199 χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμο με όριο ταχύτητας μόλις 50 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο 20χρονος κινούνταν τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Σχιστού και εντοπίστηκε από άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι κατέγραψαν την υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο νεαρός οδηγός.

Δείτε τη φωτογραφία:

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη εικοσάχρονος οδηγός, ο οποίος διαπιστώθηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31-12-2023 επί της Λ. Σχιστού, περιοχή Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, να κινείται με ταχύτητα πέραν του επιτρεπομένου ορίου.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω φορητής Ειδικής Ηλεκτρονικής Τεχνικής συσκευής (radar) να κινείται με 199 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 50 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Περαιτέρω κατά τον διενεργηθέντα τροχονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω όχημα στερούνταν Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.).

Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για Επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς.

Πηγή: skai.gr

