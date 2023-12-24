Ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει απο το σοκ , η στενή συγγενής ιδιοκτήτριας όμορου λιόφυτου, που πήγε να μαζέψει τις ελιές και πέτυχε τους κλέφτες να ραβδίζουν τις ελιές της αδελφής της στο διπλανό λιόφυτο .

Όπως αναφέρει η ομάδα Δια-SOS-τε τη Μεσαρά το περιστατικό συνέβει στα Καπαριανά.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Όταν έφτασε λοιπόν η αδελφή με τον σύζυγο της , είδε δύο άτομα να μαζεύουν ελιές στο διπλανό λιόφυτο της αδελφής της.

Σε ερώτηση της «ποιοι είστε εσείς, μόνοι μαζεύετε;» ,οι θρασύτατοι κλέφτες απάντησαν με ψυχραιμία ότι τους έφερε το αφεντικό , έφυγε και θα ξανάρθει.

Μένοντας λοιπόν ήσυχοι, ξεκίνησαν να ραβδίζουν ανυποψίαστοι τα δικά τους, όχι όμως και οι κλέφτες που κατάλαβαν τι επρόκειτο να συμβεί τα μάζεψαν γρήγορα και ειδοποίησαν συνεργάτη τους, όπου ήρθε με το αγροτικό, φόρτωσαν και 8 περίπου τσουβάλια και χωρίς οι διπλανοί να αντιληφθούν τίποτα, έφυγαν

Εν τω μεταξύ, όταν οι γείτονες που μάζευαν αμέριμνοι κατάλαβαν τι συνέβη, ειδοποίησαν τους συγγενείς τους που όταν όμως έφτασαν ήταν ήδη αργά. Παρόλα αυτά κατάφεραν να συγκρατήσουν τα χαρακτηριστικά των δραστών,τη μάρκα και το χρώμα του ελαιοραβδιστικού αλλα και των βεργών.

Αμέσως έγινε καταγγελία στην αστυνομία η οποία φαίνεται να αναζητεί τώρα τους δράστες που μοιάζει να είναι οργανωμένοι, ωστόσο οι συγγενείς δεν μπορούν να “χωνέψουν” ακόμα πως τους ξέφυγαν έτσι οι δράστες.

