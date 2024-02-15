Καλλυντικά και προϊόντα υγιεινής, αξίας άνω των 2000 ευρώ, κατηγορείται ότι έκλεψε από τρία φαρμακεία, μία γυναίκα 31 ετών, μαζί με τρεις συνεργούς της.
Οι κλοπές καταγγέλθηκαν την περασμένη Τρίτη, μέσα σε λίγες ώρες, σε φαρμακεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς.
Η γυναίκα συνελήφθη, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων και αποδόθηκαν στα φαρμακεία. Τα δε στοιχεία των συνεργών της ταυτοποιήθηκαν.
