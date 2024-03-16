Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στην Αλεξανδρούπολη, όπου το μεσημέρι του Σαββάτου σκοτώθηκε ένα 15χρονο παιδί, πέφτοντας από ύψος μπροστά στα μάτια του πατέρα του.

Ο 15χρονος από την Αλεξανδρούπολη εκτελούσε εργασίες μαζί με τον πατέρα του στην ταράτσα της πολυκατοικίας όπου είναι το σπίτι τους, και για άγνωστους λόγους έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Ο πατέρας είδε τον γιο του να πέφτει στο κενό μη μπορώντας να αντιδράσει. Δυστυχώς ο άτυχος νέος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Π.Γ.Ν.Α όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί περίοικοι, που σε κατάσταση σοκ, δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο νεαρός έφυγε από τη ζωή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.