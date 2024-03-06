Συναγερμός σήμανε προχθές το απόγευμα στο λιμενικό Νεάπολης Λακωνίας, για τη διάσωση σκάφους με μετανάστες που κινδύνευε να βυθιστεί στη θαλάσσια περιοχή 6,2 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ακρωτηρίου Μαλέα Λακωνίας.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύο (02) Ε/Γ-λάντζες καθώς και ένα ρυμουλκό σκάφος, ενώ από ξηράς συμμετείχε στις έρευνες περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το περιπολικό σκάφος εντόπισε ένα σιδερένιο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 100 αλλοδαποί (67 άνδρες, 13 γυναίκες και 20 ανήλικοι).

Οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν στο Ρ/Κ και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Μονεμβασιάς και από εκεί μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας της Νεάπολης Βοιών, με τη συνοδεία στελεχών του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών. Δεν κατέστη δυνατή η ρυμούλκηση του σκάφους μεταφοράς, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το σκάφος είχε εκκινήσει από το Τσεσμέ της Τουρκίας με προορισμό την Ιταλία, ενώ οι μετανάστες κατέβαλαν για την μεταφορά τους 8.000 δολάρια περίπου έκαστος.

Από το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών που διενεργεί την προανάκριση, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων συνελήφθησαν τρεις (03) εκ των ανωτέρω αλλοδαπών, ηλικίας 22, 27 και 44 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές του σκάφους,

Οι αρχές διερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή των συλληφθέντων και σε άλλες υποθέσεις, όπως επίσης και την συνεργασία τους με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.