Συνεχόμενοι είναι τις τελευταίες ημέρες οι σεισμοί στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά, με δονήσεις μεγέθους άνω των 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης ακόμη δύο σεισμοί ταρακούνησαν το νησί – καταγράφηκαν 3,6 και 3,8 Ρίχτερ στην περιοχή της Άσσου, σε διάστημα λίγων λεπτών.

Ο καθηγητής σεισμολογίας και και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης, με ανάρτησή του στα social media, εμφανίζεται καθησυχαστικός σχετικά με την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

«Η στατιστική ανάλυση δεν δείχνει ότι έχουμε προσεισμική ακολουθία. Ήμαστε σχεδόν σίγουροι ότι το φαινόμενο θα παραμείνει περιορισμένο στον ίδιο χώρο και θα συνεχίσει αρκετές ημέρες με σταδιακά μειούμενη σεισμική δράση.

Η πιθανότητα να έχουμε ένα μεγάλο σεισμό λοιπόν είναι υπαρκτή μεν (η φύση δεν είναι 100% προβλέψιμη πάντα) αλλά εξαιρετικά μικρή έως αμελητέα. Προσωπικά δεν ανησυχώ» έγραψε ο καθηγητής.

Η μικροσεισμική δράση συνεχίστηκε έντονα και τις τελευταίες 24ώρες. Έχουμε καταγράψει ένα μεγάλο αριθμό μικροσεισμών μεγέθους πάνω από 1R όπως φαίνεται στο σχήμα. Η σεισμική δράση είναι εντοπισμένη στον ίδιο όπως πριν σεισμογόνο χώρο και έχει τα χαρακτηριστικά σμηνοσειράς δηλ μεγάλος αριθμός μικροσεισμών με περίπου παραπλήσια μικρά μεγέθη.

Η στατιστική ανάλυση που κάναμε δεν δείχνει ότι έχουμε προσεισμική ακολουθία. Ήμαστε σχεδόν σίγουροι ότι το φαινόμενο θα παραμείνει περιορισμένο στον ίδιο σεισμογόνο χώρο που χαρακτηρίζεται από ένα μικρό ρήγμα κατεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ και θα συνεχίσει αρκετές ημέρες με σταδιακά μειούμενη σεισμική δράση. Η πιθανότητα να έχουμε ένα μεγάλο σεισμό λοιπόν είναι υπαρκτή μεν (η φύση δεν είναι 100% προβλέψιμη πάντα) αλλά εξαιρετικά μικρή έως αμελητέα. Προσωπικά δεν ανησυχώ.

