Όλοι Μαζί Μπορούμε: Νέα δενδροφύτευση στην Αιξωνή την Κυριακή 10 Μαρτίου

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του, και μας καλεί όλους να αφήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, μέχρι το τέλος της φυτευτικής περιόδου.



Την Κυριακή 10 Μαρτίου δίνουμε ξανά ραντεβού και πρασινίζουμε την Αιξωνή.

Πηγή: skai.gr

Το σημείο συνάντησηςΠλησιάζοντας στο σημείο που θα γίνει η δενδροφύτευση, θα υπάρχει σήμανση στους δρόμους, προκειμένου οι Εθελοντές να φτάσουν γρήγορα και με ασφάλεια στη δράση.Στο oloimaziboroume.gr μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τη δράση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.