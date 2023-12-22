Responsible Travel: Αυτά είναι τα 10 καλύτερα εναλλακτικά νησιά της Ελλάδας για το 2024

Τους 10 καλύτερους εναλλακτικούς νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας για το νέο έτος που προσφέρουν ξεχωριστές εμπειρίες πέρα από τα συνηθισμένα, ανακοίνωσε η δημοφιλής καθετοποιημένη ταξιδιωτική ιστοσελίδα Responsive Travel που εξειδικεύεται στις εναλλακτικές δραστηριότητες και τη βιωσιμότητα.

Στις πρώτες τρεις θέσεις του καταλόγου βρίσκονται η Κύθνος για ιδανικές αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, η Ιθάκη για καταδύσεις και η κατανυκτική Πάτμος για ποιοτικό θρησκευτικό τουρισμό.

Ακολουθούν η Αμοργός με τα πανέμορφα μοναστήρια, η Νάξος με την εντυπωσιακή φύση της, η Σύρος με την ιδιαίτερη νεοκλασική αρχιτεκτονική και η Τήνος με την πλούσια ιστορία. Τη λίστα συμπληρώνουν η Κάρπαθος με την παραδοσιακή τοπική κουζίνα, η μυθική Σέριφος και η Άνδρος που εντυπωσιάζει με τα μονοπατια της και «ταξιδεύει» τους επισκέπτες σε άγρια φυσικά τοπία και ιστορικά μνημεία! Ο κατάλογος εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του ΕΟΤ. Εκπρόσωποι προορισμών που πρωταγωνιστούν στις νέες ταξιδιωτικές τάσεις εξηγούν στο ΑΠΕ τη σημασία των θεματικών μορφών τουρισμού.

«Η Πάτμος διαθέτει εξαιρετική δυναμική ως προορισμός με έντονο ιστορικό και θρησκευτικό αποτύπωμα στο διεθνές προσκήνιο. Οι ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες μας στη διαμονή και στην εστίαση, σε συνδυασμό με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος και το εύρος εναλλακτικών επιλογών μας επιτρέπει να κινηθούμε πέραν του μοτίβου “ήλιος –θάλασσα” και να στοχεύσουμε σε ταξιδιώτες με ειδικά ενδιαφέροντα. Αυτό άλλωστε θα επιδιώξουμε μαζί με επαγγελματίες και φορείς μέσα στην ερχόμενη πενταετία», δήλωσε ο νέος Δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης.

«Η Άνδρος διαθέτει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών ικανών να προσελκύσουν ταξιδιώτες εκτός της υψηλής θερινής σεζόν. Για τα επόμενα χρόνια προτεραιότητα μας θα είναι η ανάδειξη της πεζοπορίας, της γαστρονομίας των παραδόσεων, της ιστορίας και του πολιτισμού ώστε να δημιουργήσουμε εκείνη τη “μαγιά” που θα κάνει πιο ελκυστικό τον προορισμό για επίσκεψη πριν και μετά τους μεγάλους τουριστικούς μήνες», τόνισε ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Υδρούσας Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

«Η Κάρπαθος διαθέτει εκείνες τις "πρώτες ύλες" που μπορούν να τη διαφοροποιήσουν διεθνώς. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η καλύτερη ανάδειξη των ειδικών μορφών τουρισμού και το "πάντρεμα" με την κουλτούρα της Καρπάθου, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, την αναρρίχηση και τις παραδόσεις ώστε να εμπλουτίσουμε το τουριστικό αφήγημα μας και να προσεγγίσουμε αποδοτικότερα το ταξιδιωτικό κοινό με ποιοτικά ενδιαφέροντα», επισήμανε ο νέος Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Καρπάθου, Αναστάσιος Μηλιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

