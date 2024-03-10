kataggelies@skai.gr: Το χωριό Κυψέλη θα πέσει στο ρέμα

Των κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι κάτοικοι του χωριού Κυψέλη στα Τζουμέρκα λόγω ενός υδροηλεκτρικού έργου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, καθώς όπως κατήγγειλαν στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, το έδαφος είναι σαθρό και τα σπίτια τους κινδυνεύουν να βρεθούν στο γκρεμό.

Όπως είπε στην εκπομπή ο κάτοικος του χωριού Τρύφωνας Παπαϊωάννου «χάνουμε το χωριό μας, θα πάει το χωριό στο ρέμα και χωρίς να γίνει το υδροηλεκτρικό έργο. Ήδη έχει πάει πολλές φορές και ήδη κινδυνεύουμε να φύγουμε».

Ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε ότι ο Δήμος ζητάει έγκριση για ένα έργο για το οποίο, όπως υποστήριξε «δεν έχει γίνει γεωτεχνική μελέτη, δεν έχει έρθει γεωλόγος να εξετάσει τα σαθρά εδάφη της περιοχής».

«Με μία απλή έκθεση ζητάει να πάρει έγκριση. Πολλών κατοίκων τα σπίτια βρίσκονται στον γκρεμό και κινδυνεύουν», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.