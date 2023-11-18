Μάχη με τα κύματα δίνει το πλοίο Αχαιός προκειμένου να δέσει στο λιμάνι της Αίγινας, το οποίο βάλλεται από θυελλώδεις ανέμους.

Η κακοκαιρία εξπρές πλήττει και την Αττική, καθώς και τα νησιά του Αργοσαρωνικού από νωρίς το πρωί.

Για πάνω από μια ώρα, το πλοίο προσπαθούσε αγωνιωδώς να δέσει στο Λιμάνι της Αίγινας.

Δείτε το βίντεο του Ανέστη Κορνέζου από τη μάχη του πλοίου

Πηγή: skai.gr

