Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την άγρια δολοφονία του Άλκη Καμπανού και ο κόσμος τοποθετεί λουλούδια στο σημείο που ο 19χρονος άφησε την τελευταία του πνοή, στην οδό Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός από λουλούδια, σημειώματα, μπλουζάκια ή κασκόλ, ενώ η συγκίνησή τους είναι αδύνατον να κρυφτεί από τα πρόσωπά τους.

Στο σημείο της δολοφονίας του παιδιού του βρέθηκε και ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός.

Λίγο νωρίτερα έφτασαν τέσσερα μικρά παιδιά. Ο Σπύρος, ο Γιάννης, ο Λέανδρος που είναι παιδιά με αναπηρία και η Μάγια. Τα τέσσερα αγοράκια επέλεξαν να φορέσουν τις φανέλες των αγαπημένων τους ομάδων, της ΑΕΚ, του Άρη και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα, ενώ το κοριτσάκι φόρεσε το μπλουζάκι της δομής “Εις το Όνομα του Άλκη”, που έχει αναλάβει για σήμερα σειρά δράσεων στη μνήμη του αδικοχαμένου 19χρονου.

Τα παιδιά, αφού άφησαν λίγα λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη, έστειλαν το πιο ηχηρό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας. “Είμαι εδώ για να αποδείξω ότι δεν έχει σημασία η ομάδα που είμαστε, αλλά η ψυχή μας”, ανέφερε η μικρή Μάγια, με την οποία συμφώνησε ο Σπύρος και ο Γιάννης.

Ο Λέανδρος δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετείχε στη δράση. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έγραψε στη γλώσσα Braille ένα ποίημα αφιερωμένο στον Άλκη και σε άλλα θύματα της οπαδικής βίας.

Σε συνομιλία που είχε με τον κ. Καμπανό, ο Λέανδρος του είπε: “Ο Άλκης είναι ψηλά στον ουρανό και χαίρεται που σας βλέπει. Έχει λαμπερό χαμόγελο“.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.