Την «ανάσταση» του ανακτόρου του Φιλίππου Β' στις Αιγές από τα σπαράγματά του, γιόρτασαν σήμερα οι προσκεκλημένοι στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, ανάμεσά τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το αναστηλωμένο ανάκτορο που αναδύθηκε από τη λήθη των αιώνων, παραπέμπει ξανά στην αρχική του εικόνα και αίγλη και μάλιστα, από την ερχόμενη Κυριακή ανοίγει τις πύλες του για να υποδεχθεί το κοινό.

Το ανάκτορο του Φιλίππου Β' βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από το νέο μουσείο και αποτελεί το μεγαλύτερο οικοδόμημα της κλασικής Ελλάδας - μάλιστα ήταν ορατό από ολόκληρο τον μακεδονικό κάμπο.

Το αρχαίο μνημείο είναι σημείο αναφοράς καθώς εκεί οι Μακεδόνες ανακήρυξαν βασιλιά τους τον Αλέξανδρο, λίγο μετά τη δολοφονία του πατέρα του Φίλιππου Β' και

Η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα ενός αγώνα έργου συντήρησης και συνένωσης χιλιάδων κομματιών, που ξεκίνησε από το 2007.

Ο «Παρθενώνας της Μακεδονίας» ένα ανάκτορο ανοιχτό για όλους

«Το "Βασίλειον" έχει έκταση περίπου 15 στρέμματα και είναι το μεγαλύτερο οικοδόμημα της κλασικής ελληνικής αρχιτεκτονικής. Χρονολογείται με βεβαιότητα στα μέσα του 4ου αιώνα και αποτελεί το αποκορύφωμα του αρχιτεκτονικού οράματος, με το οποίο ο Φίλιππος ο Β' προσπάθησε να εκσυγχρονίσει και να αναμορφώσει τη βασιλική μητρόπολη των Μακεδόνων», ανέφερε η επικεφαλής αρχαιολόγος των εργασιών σε κάθε στάδιο, Αγγελική Κοτταρίδη.

Όπως συμπλήρωσε, στις αρχές της δεκαετίας του '90 ο Γερμανός μελετητής Βόλφραμ Χέφνερ, ο πρώτος που χρονολόγησε σωστά το μνημείο, το ονόμασε «Παρθενώνα της Μακεδονίας», θέλοντας να τονίσει έτσι τη σημασία του.

Η Αγγελική Κοτταρίδη ωστόσο συνέκρινε τα δύο μνημεία, τονίζοντας το σχεδόν τριπλάσιο μέγεθος του Ανακτόρου των Αιγών, αλλά και την ευρύτερη χρήση του.

«Το βασίλειον οικοδόμημα του Φιλίππου δεν ήταν ένα απλό ανάκτορο, δηλαδή το σπίτι του βασιλιά, αλλά ένα κτίριο προορισμένο να χρησιμοποιηθεί από τους Μακεδόνες, εταίρους και πεζεταίρους, δηλαδή όλους», εξήγησε.

Σύμφωνα με την ίδια, αρχιτέκτονάς του πιθανότατα ήταν ο Πύθεος και ήταν ένα απολύτως πρωτοποριακό για την εποχή του κτίριο, κατεξοχήν δημόσιο, εντυπωσιακά μνημειακό και συγχρόνως πολυλειτουργικό, που απευθύνεται στους συμπολίτες του Μακεδόνα βασιλιά με πολλαπλές χρήσεις.

Ο χώρος του ανακτόρου περιλαμβάνει ακόμα:

* το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990 για να αποτελέσει το κέλυφος προστασίας των βασιλικών τάφων της συστάδας του Φιλίππου Β΄ και τον εκθεσιακό χώρο των μοναδικών θησαυρών που έφερε στο φως ο Μανώλης Ανδρόνικος,

* το αρχαιολογικό πάρκο της νεκρόπολης, έκτασης σχεδόν 550 στρεμμάτων, που αποδόθηκε στο κοινό ως επισκέψιμος δενδροφυτεμένος χώρος, αρχαιολογικής και φυσιολατρικής περιήγησης το 2021,

* το νέο υπερσύγχρονο μουσειακό κτίριο εμβαδού 146.000 τμ και δαπάνης 18 εκατ. ευρώ, που εγκαινιάστηκε ακριβώς πριν έναν χρόνο από τον πρωθυπουργό και ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς και μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές υποδομές της χώρας,

* και το αρχαίο θέατρο που επίσης αναστηλώνεται, την κατάγραφη εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και άλλα επιμέρους μνημεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.