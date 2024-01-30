Αγρότες της Χαλκιδικής απέκλεισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στον κόμβο Πορταριάς προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης αγρότες της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων διεκδικώντας μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους.

Αγρότες από την Νέα Τρίγλια και από άλλα χωριά της Χαλκιδικής παρέταξαν τα τρακτέρ τους επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος των Νέων Μουδανιών γύρω στις 18:05.

Διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες, που βρίσκονται στο σημείο με 11 τρακτέρ δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι τις 20:00.

